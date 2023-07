Detida a suspeita de vender droga ao neto de Robert De Niro, que morreu aos 19 anos

Foi detida uma norte-americana por suspeitas de tráfico de substâncias ilícitas e por, alegadamente, ter vendido drogas ao jovem Leandro De Niro Rodriguez, neto do actor Robert de Niro, que morreu no início deste mês. A notícia é avançada pelo New York Post que cita a polícia e identifica a jovem de 20 anos como Sofia Haley Marks, mais conhecida como Percocet Princess.

A jovem traficante terá vendido drogas ao actor, antes de este ser encontrado morto em casa, em Nova Iorque, a 2 de Julho, avança a polícia. A detenção aconteceu nesta quinta-feira, ao final da tarde, na sequência de uma operação de infiltração levada a cabo pelo departamento especializado em estupefacientes da delegação nova-iorquina. Depois, os investigadores terão feito buscas ao apartamento da suspeita.

Sofia Haley Marks está acusada de tráfico de narcóticos e deverá ser presente a juiz na próxima segunda-feira, em Manhattan, informa ainda o mesmo jornal. A detenção insere-se na investigação a decorrer sobre a morte do actor, que se suspeita ter sido por overdose, ainda que o resultado da autópsia não tenha sido tornado público.

A mãe de Leandro parece ter confirmado esta suspeita, através de um texto publicado no Instagram, três dias depois da morte do filho e, entretanto, editado. “Alguém lhe vendeu comprimidos alterados com fentanil. Estavam alterados e mesmo assim venderam-nos. Por isso, para toda essa gente a vender e a comprar esta porcaria, o meu filho foi embora para sempre”, escreveu Drena de Niro, cita a CNN.

Drena De Niro é filha da estrela americana Diahnne Abbott e adoptada por Robert De Niro depois do casamento de ambos, em 1976. Leandro tinha 19 anos e era o único filho da actriz. O jovem já manifestara vontade de seguir a carreira de família, com breves aparições em The Collection e Cabaret Maxime, ambos do realizador Bruno de Almeida, e um papel de maior relevo em Assim Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper, no qual vestia a pele de Leo Stone.

Nos últimos dias, Drena De Niro tem partilhado várias fotografias do filho, incluindo uma selfie do jovem, ainda esta semana. “Percebo-te melhor a cada dia. Foste e sempre serás o meu maior presente”, escreveu. Noutra publicação, partilhou um vídeo de Leandro quando era criança. “O meu coração está partido para sempre”, lamentou.