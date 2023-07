Morreu neto de Robert De Niro, que seguia pisadas do avô. Tinha 19 anos

O óbito do jovem foi anunciado pela mãe, a actriz Drena De Niro, no Instagram. Leandro teve breves aparições no grande ecrã, nomeadamente em Cabaret Maxime, do português Bruno de Almeida.

Morreu o único filho de Drena De Niro, filha da estrela americana Diahnne Abbott e adoptada por Robert De Niro depois do casamento de ambos, em 1976. Leandro tinha 19 anos e já manifestara vontade de seguir a carreira de família, com breves aparições em The Collection e Cabaret Maxime, ambos do realizador Bruno de Almeida, e um papel de maior relevo em Assim Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper, no qual vestia a pele de Leo Stone.

A notícia foi dada pela mãe do rapaz, no Instagram, numa publicação em que destaca o amor pelo filho “para além de qualquer palavra ou descrição”. E sublinha numa dedicatória: “Foste a minha alegria, o meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida. (…) Foste tão profundamente amado e apreciado e quem me dera que só esse amor te pudesse ter salvado.” Ao longo do texto, Drena De Niro não adianta a causa da morte de Leandro.

Leandro nasceu a 25 de Junho de 2004, na cidade de Nova Iorque, da relação de Drena com o artista plástico e grafitter Carlos Rodriguez (aka Mare139). Depois de se ter estreado no grande ecrã em The Collection, de 2005, o realizador Bruno de Almeida (A Dívida, melhor curta-metragem na Semana da Critica do Festival de Cannes, em 1993, ou a série documental Amália, uma estranha forma de vida, de 1994) voltou a chamá-lo para participar em Cabaret Maxime (2018), uma co-produção entre Portugal e os EUA, inspirada vagamente na história do verdadeiro Maxime, sala lisboeta que foi obrigada a fechar portas em 2011, e que contou com a participação de Michael Imperioli, Ana Padrão, John Ventimiglia, David Proval e Manuel João Vieira.

Paralelamente ao trabalho que o levou a Lisboa, Leandro vestiu a pele de Leo Stone em Assim Nasce Uma Estrela, filme que, nomeado para sete Óscares em 2019, recebeu a estatueta de melhor canção original: Shallow, de Lady Gaga e Mark Ronson.