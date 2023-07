Altice confirma buscas em investigação por fraude fiscal

A Altice Portugal confirmou ter sido alvo de buscas numa operação que está a decorrer esta quinta-feira em vários pontos do país.

Segundo noticiou a CNN, a Autoridade Tributária e o procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), têm esta manhã em curso uma grande operação que visa gestores de topo da Altice em Portugal.

Em causa estão, segundo o canal, suspeitas de crimes como falsificação, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada relacionadas com venda de património imobiliário da antiga Portugal Telecom.

As operações de busca realizaram-se na sede da Altice em Portugal, em Lisboa (Picoas), mas também na quinta do sócio de Patrick Drahi (presidente e fundador do grupo de telecomunicações internacional), o português Armando Pereira, que é natural de Vieira do Minho.

A Altice Portugal, presidida por Ana Figueiredo, confirmou ao PÚBLICO que foi alvo de buscas: “A Altice confirma que foi uma das empresas objecto de buscas pelas autoridades em cumprimento de mandado do Ministério Público no âmbito de processo de investigação em curso”, afirmou a empresa.

“A Altice encontra-se a prestar toda a colaboração que lhe é solicitada. A Altice Portugal estará sempre disponível para quaisquer esclarecimentos”, acrescentou, por email.

A investigação incide, em particular, sobre negócios imobiliários em que estarão envolvidos empresários com ligações a sócios e parceiros de negócio de Armando Pereira, nomeadamente o empresário bracarense Hernâni Vaz Antunes.

Como o PÚBLICO já noticiou, a Altice montou uma vasta rede de fornecedores com ligações a Braga, Dubai e Zona Franca da Madeira.

De acordo com a CNN, na mira dos inspectores da Autoridade Tributária e dos investigadores do Ministério Público está a venda de quatro edifícios em Lisboa, por 15 milhões de euros, que foi noticiada em Março de 2021 pela revista Sábado.

Nessa data, a revista deu ainda conta que duas dessas empresas com ligações a Hernâni Vaz Antunes "venderam uma moradia a Alexandre Fonseca e dois apartamentos a amigas íntimas de Hernâni e de Armando Pereira".

Alexandre Fonseca foi presidente da Altice Portugal, mas, em Março de 2022, transitou para a Altice Europe.