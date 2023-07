PSD vai enviar as suas conclusões e o relatório da CPI à TAP para o Ministério Público

Sociais-democratas consideram que na polémica no Ministério das Infra-Estruturas, no dia 26 de Abril, terão ocorrido quase uma dezena de crimes e querem que o caso esteja no relatório.

Afinal, não é um relatório alternativo ao elaborado pela deputada do PS, mas sim um conjunto de conclusões a que o PSD chegou depois de todas as audições e documentação consultada durante a comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da gestão da TAP. Cientes de que o "rolo compressor" da maioria absoluta socialista iria chumbar todas as alterações que pudessem propor, mas também por discordarem do "objectivo estratégico" do relatório preliminar, os sociais-democratas resolveram fazer uma lista própria de conclusões que vão anexar ao relatório como declaração de voto.

Depois, o PSD vai enviar o relatório que for aprovado (e que deverá ter apenas o voto favorável do PS) e a sua declaração de voto em anexo (e todos os restantes documentos que forem apensos) para o Ministério Público, porque, na análise dos sociais-democratas, há um "rol de alegados e potenciais crimes que a relatora do PS optou por não colocar" no documento.

Que alegados crimes? "Abuso de poder, ameaça à integridade física, sequestro, acusação de roubo com responsabilidade criminal, acesso a histórico de chamadas de trabalhadores sem a sua permissão, coacção, acção ilegal do SIS e desobediência qualificada", elencou o deputado social-democrata Paulo Moniz.

"Cabe ao Ministério Público averiguar e apurar se se confirmam ou não", acrescentou, vincando que a CPI não conseguiu apurar "qual dos membros do Governo mentiu", mas que as declarações de João Galamba e de António Mendonça Mendes "são antagónicas". "O SIS foi activado por indicação de alguém do Governo, o primeiro-ministro soube desses factos, sabe quem tal recomendou e continua a não querer prestar os devidos esclarecimentos aos portugueses."

O PSD votará contra o relatório preliminar da socialista Ana Paula Bernardo por o considerar um "branqueamento partidário das responsabilidades do Governo na gestão da TAP", como defendeu o deputado Paulo Moniz em conferência de imprensa, nesta terça-feira, na Assembleia da República. "É um relatório leve e parcial, e que muito jeito dá a António Costa, que jamais tirará qualquer consequência política dele."

Para o PSD, o Tribunal de Contas avaliou a privatização da TAP e "não apurou qualquer irregularidade", o que mostra que "o plano estratégico de David Neeleman e Humberto Pedrosa revelou-se o plano acertado para a TAP", argumentou Paulo Moniz.

O social-democrata criticou o que classifica de "padrão errático e irresponsável" dos governos do PS sobre a TAP: "Comprometeram-se com a privatização da TAP em 2011, opuseram-se à venda da empresa a privados em 2015, recompraram parte da empresa em 2016/17, nacionalizaram a empresa em 2020 e já anunciaram que venderão a empresa brevemente."

Para o PSD "não existem dúvidas que o Governo interferiu na gestão da TAP", tendo Paulo Moniz elencado os casos: "Quando pediu para desviar um voo do Presidente da República [a agência de viagens já admitiu que o pedido foi seu]; quando se envolveu na gestão da frota automóvel [o PSD também criticou a opção da administração da TAP] e na atribuição de prémios aos administradores; quando pediu esclarecimentos à TAP e foram membros do próprio Governo a coordenar essa resposta [foi Hugo Mendes, então secretário de Estado que tutelava a empresa, que ajudou a elaborá-la]; quando deu indicações [a Diogo Lacerda Machado, como o próprio admitiu no Parlamento] para votar de certa forma um orçamento; quando afirmou que a única via de comunicação com o Governo era o Ministério das Infra-Estruturas [Hugo Mendes, em mensagem para a CEO]."

Na declaração de voto do PSD constará ainda uma referência à "informalidade" com que se tomavam decisões importantes para a TAP através de SMS e WhatsApp. E ao processo de despedimento da ex-CEO e do chairman Manuel Beja, cuja responsabilidade futura do pagamento de indemnizações pelo seu despedimento por alegada justa causa será de Fernando Medina e João Galamba.

Paulo Moniz também não esqueceu as críticas ao grupo parlamentar do PS, que, disse, "interferiu de forma nefasta" nos trabalhos do Parlamento quando pelo menos um deputado (Carlos Pereira) se reuniu com Christine Ourmières-Widener na véspera da sua audição na Comissão de Economia e quando o líder parlamentar Brilhante Dias acusou os partidos da direita de uma fuga de informação "sem qualquer evidência, razoabilidade ou inteligência".