Depois de 168 horas de audições, CPI da TAP tem mais certezas mas sobram interrogações

Comissão de inquérito terminou fase de audições. Deputados conhecem melhor as razões do pagamento da indemnização a Alexandra Reis, mas há questões que ficaram em aberto.

Terminaram esta sexta-feira as audições da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP. Os deputados guardaram para o fim três protagonistas importantes: Hugo Mendes, o ex-secretário de Estado que acompanhou a negociação da indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis; Pedro Nuno Santos, o ex-ministro das Infra-Estruturas que deu o "ok" aos 500 mil euros mas não se lembrava; e Fernando Medina, o actual ministro das Finanças que na altura da indemnização nem estava no Governo mas que forçou Alexandra Reis a demitir-se do cargo de secretária de Estado do Tesouro quando estoirou a polémica da indemnização para preservar a autoridade política do Ministério das Finanças.