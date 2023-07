Francisco Assis quer fazer do CES um centro de debate social para apoiar o poder político

Envolver a sociedade no debate de questões nacionais e pôr a academia a estudar temas estruturantes são objectivos do presidente do CES. O processo está em marcha, só falta mudar a legislação.

Nos últimos três anos, Francisco Assis tem procedido a uma reforma do papel do Conselho Económico e Social (CES) na sociedade portuguesa. Uma transformação no funcionamento deste organismo que chamou já à atenção da Assembleia da República. De tal forma que o PSD incluiu no seu projecto de revisão constitucional a valorização política do CES e o PS já assumiu que concorda.