A vida de Richard Feynman levada muito a sério numa novela gráfica

O norte-americano Richard Feynman (1918-1988), prémio Nobel da Física de 1965 pelos seus contributos para a electrodinâmica quântica, tocador de bongo, grande contador de histórias, como é o caso do seu livro Está a Brincar, Sr. Feynman!, é ele próprio o alvo de todos os olhares numa novela gráfica, que está nas livrarias portuguesas a partir desta terça-feira.

O texto desta BD é Jim Ottaviani, autor de banda desenhada de não-ficção sobre ciência desde 1997. As ilustrações são de Leland Myrick. E a edição em Portugal é da editora Gradiva. O livro de 272 páginas custa 25,50 euros. Além de Está a Brincar, Sr. Feynman!, o físico norte-americano tem também da sua autoria outro livro editado pela Gradiva, Nem Sempre a Brincar, Sr. Feynman!.

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Richard Feynman participou no Projecto Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atómica. Famoso e muito carismático, ficou na memória uma experiência que Richard Feynman fez perante as câmaras de televisão para demonstrar, de forma muito simples, com um copo de água com gelo e um pedaço de borracha, as causas do acidente do vaivém Challenger, em 1986.

“Era uma pessoa muito divertida, nas festas a que ia onde era possível ouvi-lo a tocar bongo”, pode ler-se no texto de promoção do novo livro de banda desenhada dedicada à vida do físico.