Próprio para Consumo: que pão andamos a comer?

É protagonista do nosso dia-a-dia e as variedades multiplicam-se, mas hoje sabemos muito pouco sobre ele. Tal como muitos outros alimentos, traz quase sempre um rasto invisível de impactos – nas pessoas, na economia e no ambiente. Vem conhecer por dentro o pão nosso de cada dia, do mais artesanal à produção em larga escala. Porque o rótulo só conta uma pequena parte da história.

"Próprio para Consumo" é um podcast documental sobre alimentação, com os olhos na crise climática e na sua ligação ao sistema alimentar. Narrado por Rui Catalão e Maria Antunes, é uma produção Kitchen Dates e da jornalista Vera Moutinho, em parceria com o Azul, a secção do jornal PÚBLICO dedicada ao ambiente e à crise climática. O podcast conta com o apoio da ANP/WWF. A primeira temporada tem quatro episódios, com publicação semanal (às segundas-feiras) durante o mês de Julho.

Na página oficial do podcast encontras a transcrição de cada episódio e todos os extras que vamos publicar ao longo da semana.

