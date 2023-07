Israel prepara-se para dias tensos entre Governo e movimento de protesto

O braço-de-ferro entre o Governo e o movimento de protesto vai ter esta semana um momento decisivo. O executivo de Benjamin Netanyahu calendarizou a discussão de uma medida do chamado “golpe judicial”, ou seja, do conjunto de reformas que acabaria com a maioria dos poderes do sistema judicial pôr limites ou chumbar legislação, e o movimento de protesto, que inclui militares, médicos ou agentes económicos, promete um “dia de resistência” se isso acontecer.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt