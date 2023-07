2Monkeys: Um balcão com 14 lugares, dois chefs, um menu e dois macacos

O novo fine dining do Torel Palace, em Lisboa, quer ser descontraído e intimista. No espaço do antigo Cave 23 surge o 2Monkeys, que não esconde a ambição de vir a conquistar uma estrela.

Dois macacos, descontraidamente pendurados num arame, assistiam à reunião na qual se discutia como iria ser o novo restaurante do hotel Torel Palace, em Lisboa, no local anteriormente ocupado pela Cave 23. Certamente com um interesse moderado pelo tema, os dois macacos não imaginavam que iriam inspirar o nome: mas a verdade é que, por acordo dos humanos envolvidos no debate, ficou mesmo 2Monkeys.