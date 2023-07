Uma Aventura em Santa Maria da Feira: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada inspiram-se no concelho

As escritoras andam a inspirar-se no património e tradições da Feira para criarem a próxima Uma Aventura. Uma colecção de livros de culto para gerações - e que também inspira passeios.

A colecção portuguesa de literatura infanto-juvenil “Uma Aventura” vai ter um livro inspirado em Santa Maria da Feira, anunciou esta quarta-feira a autarquia, após as autoras visitarem vários pontos do património dessa cidade do distrito de Aveiro.

Segundo revela fonte da Câmara Municipal, as escritoras Ana Maria Magalhães (n.1946) e Isabel Alçada (n.1953) visitaram pontos de interesse do território como o Castelo da Feira, a Quinta do Castelo, o Museu Convento dos Loios, o Museu do Papel, o parque ornitológico Zoo de Lourosa e ainda o guarda-roupa da recriação histórica “Viagem Medieval”, onde “trajaram à época”.

Nesse périplo pelo concelho, as autoras da colecção já “tiraram notas” para produção do futuro livro, mas, de acordo com a referida autarquia da Área Metropolitana do Porto, esse trabalho terá continuidade dentro de algumas semanas, uma vez que as escritoras “tencionam voltar para novas experiências” e em Agosto querem conhecer a Viagem Medieval, para testar “vivências de outros tempos, em pleno reinado de D. João I, Mestre de Avis”.

Foto A Viagem Medieval será uma das inspirações para o enredo d' Uma Aventura paulo pimenta

A colecção “Uma Aventura”, série que soma já 66 livros, é publicada desde 1982 pela Editorial Caminho, e as obras, de culto para várias gerações, já venderam mais de nove milhões de cópias. As suas autoras são também professoras de Português, tendo Isabel Alçada sido ministra da Cultura entre 2009 e 2011.

Ambas naturais de Lisboa, têm por hábito, para se inspirarem, passearem pelo país, descobrindo tradições e lendas locais, além de, claro, cenários para as suas histórias.

Foto Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada passeiam sempre pelo país em busca de novos cenários para as aventuras dos seus heróis Nuno Ferreira Santos

Com um mistério para resolver em cada título e explorando sempre diferentes cenários de Portugal e do mundo, os enredos de “Uma Aventura” seguem cinco jovens: as gémeas Teresa e Luísa, por vezes acompanhadas pelo seu caniche branco Caracol, e Pedro, Chico e João, este com o pastor-alemão Faial.

Todos os livros da série estão recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. A colecção também já inspirou uma série televisiva na SIC, com mais de 40 episódios, e o filme “Uma Aventura na Casa Assombrada”, protagonizado por atores como Leonor Seixas, Ricardo Carriço, João Didelet e Ana Padrão.

As ilustrações dos livros foram sempre confiadas a Arlindo Fagundes, artista natural de Ovar que, além de autor de banda-desenhada, também é realizador de cinema.