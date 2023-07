Comboio Histórico volta a dar voltas ao Douro

O Comboio Histórico do Douro está de volta para mais um Verão de passeios à beira-rio, numa viagem no tempo com vista para a paisagem classificada como Património Mundial pela UNESCO.

Habitualmente, a temporada inicia-se em Junho, mas este ano está marcada para arrancar a 8 de Julho: é o primeiro percurso a bordo das cinco carruagens históricas, de madeira, datadas do início do século XX, rebocadas por uma locomotiva a vapor.

Para compensar, haverá “um maior número de circulações”, anuncia a CP – Comboios de Portugal em comunicado. Além dos fins-de-semana, o passeio turístico promovido todos os Verões vai contar com datas extra durante a semana (vão sempre variando, por isso o melhor é confirmar na página oficial).

A partida é feita na estação ferroviária de Peso da Régua pelas 15h30, com regresso por volta das 18h26, contemplando uma paragem no Pinhão. A recepção é realizada 30 minutos antes da partida, com “oferta de um cálice de vinho do Porto, águas, rebuçados da Régua e ofertas da região”, descreve a CP em comunicado. Durante a viagem haverá ainda tempo para momentos de “animação e ofertas”.

Destaque para a paragem na estação ferroviária do Pinhão, onde os passageiros poderão “assistir ao abastecimento de água à locomotiva a vapor CP 0186, construída em 1925”, e observar os “famosos painéis de azulejos que decoram as paredes da estação e que retratam a paisagem e a vida das gentes em terras durienses, com imagens da produção do vinho do Porto, das vindimas ou do transporte do vinho em barcos rabelo”.

O passeio custa 49€ por adulto, 25€ por criança, e 46€ para grupos. De referir que “caso se verifique a impossibilidade de utilização da locomotiva a vapor”, a viagem será feita com recurso a “locomotiva diesel”, informa a empresa em comunicado.

A programação completa da nova temporada do Comboio Histórico do Douro vai ser apresentada em conferência de imprensa no sábado, às 11h30, no Museu do Douro, em Peso da Régua, com a presença do presidente da CP – Comboios de Portugal, e dos autarcas dos municípios parceiros (Peso da Régua, Alijó e Carrazeda de Ansiães).