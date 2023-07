A estranha euforia do PS com o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento

“Ainda não fui ao beija-mão. Espero não vir a ser prejudicado no futuro.” A frase irónica é de um deputado do PS que não rodeou, abraçou, ou tirou selfies com Pedro Nuno Santos no seu regresso praticamente apoteótico à Assembleia da República na tarde desta terça-feira.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt