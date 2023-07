Vieira do Minho: passeios no barco turístico estreiam novo ancoradouro

Arranca a temporada de passeios turísticos n’O Brancelhe, em Vieira do Minho, agora a partir do novo ancoradouro, na Albufeira da Caniçada.

Propriedade do município de Vieira do Minho, O Brancelhe já navega nas águas da Albufeira da Caniçada para mais uma temporada de passeios turísticos pela paisagem local.

O percurso da embarcação contempla “as famosas pontes de Rio Caldo que ligam Vieira do Minho ao Gerês”, a obra Visceral do artista português Vhils, retrato de “um habitante idoso e típico minhoto” esculpida na fachada de betão que define o fim da barragem, e até “várias peças de arquitectura habitacional, como as moradias pertencentes a ilustres futebolistas portugueses”.

O barco turístico do município parte agora do novo Ancoradouro da Caniçada, inaugurado a 13 de Junho, num investimento de 700 mil euros, que disponibilizará lugares para outras 12 embarcações de recreio.

A “localização estratégica” do novo cais “pretende atrair um maior e diversificado número de visitantes que pretendam descobrir a beleza da Albufeira da Caniçada e a imponência das serras da Cabreira e do Gerês” a bordo da embarcação, sublinha a autarquia em comunicado.

No futuro, a Câmara de Vieira do Minho pretende levar a cabo outro investimento de 200 a 300 mil euros no sentido de aumentar a capacidade do ancoradouro de 12 para 50 embarcações de recreio.

Até Setembro, há passeios fixos às quartas-feiras pelas 11h e domingos pelas 16h, com um preço de seis euros por pessoa, não sendo necessário reservar. É ainda possível agendar um passeio por marcação prévia para grupos até 46 pessoas (de 95€ a 156€). Informações e reservas por e-mail e telefone (925 973 100).