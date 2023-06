Vieira do Minho inaugura ancoradouro para barco turístico e mais 12 embarcações

O município de Vieira do Minho, distrito de Braga, vai ter a partir de 13 de Junho um ancoradouro para o barco turístico O Brancelhe, num investimento de 700 mil euros que disponibilizará lugares para outras 12 embarcações de recreio.

A cerimónia de inauguração da obra de construção do Ancoradouro de Caniçada para O Brancelhe, propriedade da autarquia, realizou-se esta terça-feira, na Rua do Cando, na freguesia da Ventosa (junto às pontes de Rio Caldo). Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vieira do Minho, António Cardoso (PSD), explicou tratar-se de um investimento de 700 mil euros, meio milhão proveniente de uma candidatura a fundos europeus e o restante de investimento municipal.

O autarca explicou que no novo ancoradouro vai passar a atracar o barco de turismo, que tem capacidade para 42 pessoas e realizará passeios turísticos na zona do Parque Nacional da Peneda-Gerês, acrescentando que o ancoradouro vai servir igualmente para receber outras 12 embarcações de recreio.

Foto Trata-se de um investimento de 700 mil euros CM Vieira do Minho

No futuro, a Câmara de Vieira do Minho pretende levar a cabo outro investimento de 200 a 300 mil euros no sentido de aumentar a capacidade do ancoradouro de 12 para 50 embarcações de recreio.

Segundo António Cardoso, o ancoradouro representa "uma estrutura moderna de aço e de madeira, que se enquadra bem no espaço envolvente". O autarca sublinhou que a obra também servirá para a promoção turística do concelho de Vieira do Minho, "que tem crescido em termos de procura e de investimento turístico".

António Cardoso lembrou que o município é conhecido pelo turismo ambiental e de natureza, onde as embarcações de recreio desempenham um papel importante, aproveitando a zona envolvente do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Os passeios turísticos arrancam na terça-feira, podendo ser feitas marcações por grupos ou individualmente, sendo que, segundo o autarca, haverá vários roteiros desenhados, longos e outros mais curtos.