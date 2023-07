Depois da onda de contestação, PS corrige lei do Governo sobre amnistia a jovens

O PS vai corrigir a proposta do Governo sobre a amnistia e perdão de crimes a jovens entre os 16 e 30 anos no âmbito da visita do Papa a Portugal. A medida suscitou polémica porque pode estar em causa uma violação do princípio da igualdade, preocupação partilhada pelo Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura, constitucionalistas e até pelo presidente da Assembleia da República.

