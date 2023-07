António Sousa Pereira: “A propina anual custa o mesmo que um mês num quarto no centro da cidade”

Reitores não se opõem ao fim das propinas, desde que o Orçamento do Estado compense as universidades pela verba que vão perder.

Habitação, alimentação e até os transportes têm hoje um peso mais determinante nos custos suportados pelos estudantes do superior do que as propinas, afirma o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, perante os dados que mostram uma tendência de aumento das dívidas dos alunos às instituições de ensino. António Sousa Pereira acredita também que não há “uma situação de alarme” ao nível do abandono das licenciaturas.