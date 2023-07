Hugo Blanco (1934-2023), o trotskista que faz esquecer Che Guevara

Trotskista histórico, acabou a vida como ecologista. Foi o líder do maior movimento de camponeses indígenas na América do Sul.

É um ícone da esquerda latino-americana, líder do maior movimento social dos camponeses indígenas pela reforma agrária no Peru. Liderou a sublevação camponesa de 1962-1964, que terá um papel fundamental na reforma agrária lançada pelo governo militar progressista do general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) que extinguiu os latifúndios. Hugo Blanco morreu na Suécia, junto das filhas, no dia 25, com 88 anos.