Chefiar bombeiros não é só dar ordens – é sobretudo um jogo de adaptação

Equipa portuguesa criou projecto para melhorar o bem-estar nos bombeiros através dos chefes. Líderes das equipas têm de oscilar entre a preocupação com o bem-estar e as ordens no terreno.

Com a chegada do Verão, torna-se inevitável pensar em incêndios e nas equipas de bombeiros que respondem às ordens das chefias no terreno – como qualquer instituição com uma hierarquia definida quase ao estilo militar. Mas entre o combate no terreno e a conversa no quartel, existe um jogo de adaptação para ser o melhor líder de equipa possível: mantenham-se as ordens no terreno, mas no quartel deve haver conversa e preocupação com o bem-estar dos outros colegas.