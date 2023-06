Supremo dos EUA anula discriminação positiva no acesso ao ensino superior

Pela segunda vez no último ano, a maioria de juízes conservadores no Supremo Tribunal dos Estados Unidos reverteu décadas de decisões judiciais sobre um tema sensível na sociedade norte-americana. Depois de ter declarado, no Verão de 2022, o fim do acesso ao aborto como um direito constitucional em todo o país, o Supremo dos EUA proibiu agora as universidades públicas e privadas de usarem critérios raciais na admissão de estudantes.

A decisão contra a política de discriminação positiva nos EUA, anunciada nesta quinta-feira, foi aprovada com os votos dos seis juízes conservadores do tribunal — incluindo três nomeados pelo ex-Presidente Donald Trump — e teve a oposição das três juízas progressistas.

Em causa estavam duas queixas rejeitadas pelos tribunais inferiores, ambas patrocinadas por Edward Blum, um conhecido activista conservador norte-americano.

Numa delas, contra a Universidade da Carolina do Norte (pública), os queixosos acusavam a instituição de discriminar candidatos brancos e de ascendência asiática a favor de candidatos negros, hispânicos e nativos americanos; na outra, contra a Universidade de Harvard (privada), a queixa centrava-se numa alegada discriminação de candidatos asiáticos e incluía uma oposição ao uso de "critérios subjectivos", como a simpatia, a coragem e a bondade.

Segundo o texto da decisão, assinado pelo juiz-presidente do Supremo dos EUA, John Roberts, "o estudante deve ser tratado com base na sua experiência individual — e não com base na sua raça".

"Durante demasiado tempo, muitas universidades fizeram precisamente o oposto disso", continuou Roberts. "E concluíram, erradamente, que a pedra de toque da identidade de um indivíduo não é a superação dos seus desafios, nem as capacidades que vai desenvolvendo, nem as lições que vai aprendendo, mas sim a cor da sua pele. O nosso passado constitucional não tolera essa preferência."

À semelhança do que acontece com os outros cinco juízes conservadores do Supremo Tribunal, o juiz Roberts partilha da ideia de que as políticas de discriminação positiva — introduzidas há décadas, com o objectivo de fomentar a diversidade num país dominado pela população branca — já não têm justificação devido aos avanços registados nas questões raciais nos EUA.

Do outro lado, as três juízas progressistas consideram que os avanços das últimas décadas estão longe de estarem consolidados, sendo que a decisão anunciada nesta quinta-feira pelo Supremo vai no sentido contrário ao desígnio de uma sociedade sem discriminação, tal como é afirmado na 14.ª Emenda da Constituição dos EUA.

"Uma oportunidade igual na educação é um pré-requisito para alcançarmos a igualdade racial na nossa nação", disse a juíza Sonia Sotomayor na sua oposição ao voto da maioria. "Hoje, este tribunal bloqueou e reverteu décadas de precedentes e de progressos importantes. Decidiu que a raça não pode continuar a ser usada nas admissões ao ensino superior, de uma forma limitada, para ficarmos mais perto de um importante objectivo."

"Ao decidir desta forma", afirmou a juíza, "o Supremo Tribunal consolida uma regra superficial de daltonismo racial como um princípio constitucional numa sociedade endemicamente segregada, onde a raça sempre esteve em causa e continua a estar."