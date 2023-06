Autoridades terão detectado vestígios humanos nos destroços do Titan

Pedaços do que resta do submersível começaram a ser trazidos para terra, onde vão ser analisados.

A Guarda Costeira norte-americana informou na quarta-feira que foram detectados vestígios dos restos mortais das vítimas do desastre do submersível Titan, cujos destroços começaram a ser trazidos para terra, no porto de São João da Terranova, no Canadá.

Médicos legistas norte-americanos irão examinar os presumíveis restos mortais, acrescentou a Guarda Costeira em comunicado.

Os cinco ocupantes do Titan, que terá implodido a 18 de Junho durante uma expedição aos destroços do Titanic, são dados como mortos. Inicialmente, as autoridades norte-americanas consideraram ser reduzida a possibilidade de os corpos serem recuperados, dada a profundidade a que os destroços do submersível foram detectados, a cerca de 3800 metros de profundidade no Atlântico Norte.

Cinco peças do Titan foram entretanto recuperadas, nas quais poderão estar vestígios das vítimas.