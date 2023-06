No Camilo, entre traições quase perfeitas (ou antes, histórias de amor)

No Camilo, no Porto, sob a égide de Camilo Castelo Branco, há dates entre elementos que dificilmente se conheceram - ou nasceram uns para os outros.

É uma história de amor, de adultério, de aventura. Um flirt constante. Entre a lula que afinal até combina com o porco num caldo asiático. Entre a massa agnolotti, enamorada do pregado grelhado que a recheia (para provável indignação de uns quantos italianos), num leito de molho de churrasco. Entre as vieiras num caso sério com dashi, edamame e molho XO. Este restaurante gosta de provocar romances gastronómicos, até para fazer jus (pun intended) à história que o fez nascer.