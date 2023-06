APEL quer debater “todas as questões” do sector livreiro num encontro em Agosto

O encontro Book 2.0, que decorrerá a 31 de Agosto e 1 de Setembro, contará com mais de 20 debates e conversas.

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) vai promover em Lisboa o encontro internacional Book 2.0. A iniciativa, cujo programa foi anunciado nesta quinta-feira, decorrerá nos dias 31 de Agosto e 1 de Setembro no Picadeiro Real, paredes meias com o Palácio de Belém, onde em paralelo decorrerá a Festa do Livro em Belém, promovida pela Presidência da República.

Durante dois dias, haverá mais de 20 debates e conversas informais com convidados de várias áreas relacionadas com o livro, a leitura e a educação, entre os quais o investigador Tim Oates, especialista em educação, Bart Robers, director de audiolivros da empresa Rakuten Kobo, Yasmina Elorduy, da rede social TikTok para Portugal e Espanha, e os escritores Juan Gabriel Vásquez, Tânia Ganho, Jeanine Cummins e Gonçalo M. Tavares.

À agência Lusa, o presidente da APEL, Pedro Sobral, explicou que, a par da Feira do Livro de Lisboa, os editores e livreiros associados sentiam "que era preciso criar um espaço para discutir todas as questões".

"Precisamos de ter discussões muito sérias. Tanto o sector da educação como o do livro enfrentam desafios muito relevantes que precisamos de discutir e de conhecer", disse, dando como exemplo as aplicações da inteligência artificial, os índices de leitura e a formação dos mais novos.

Nesta primeira edição do Book 2.0, a APEL quis ter "pessoas de variadíssimas áreas, de escritores a leitores, sem grandes estados de alma, com editores, gestores executivos, com ministros".

Neste encontro também estarão presentes os ministros da Educação e da Cultura (João Costa e Pedro Adão e Silva, respectivamente), a comissária do Plano Nacional de Leitura, Regina Duarte, e o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António Feijó.

Pedro Sobral quer que do encontro saia um compromisso comum, um livro branco para o sector, porque "os editores também precisam de ter compromissos claros, no ambiente, na diversidade, na inclusividade".

"Se há uma larga maioria de editores mulheres, temos de questionar por que é que a esmagadora maioria das editoras não tem mulheres nos seus órgãos de gestão. Por que é que não estamos preocupados com as questões ambientais? O que é que está a faltar aqui?", perguntou o presidente da APEL.

Questionado pela Lusa se a APEL não pondera reunir as vertentes de negócio, debate e feira do livro num só evento, Pedro Sobral disse que a associação tem "avaliado muito" a questão dos negócios do sector, mas referiu que não há espaço para essa componente profissional, face ao panorama internacional.

"Quando olhamos para a paisagem editorial, há uma divisão por blocos linguísticos", disse, referindo-se às feiras de negócios que já existem em torno do mercado da língua inglesa, do mandarim e do castelhano. "O [mercado] português está completamente fragmentado, porque foi criada uma barreira que é o acordo ortográfico", opinou.

Perante eventos como as feiras de Frankfurt (Alemanha) e Londres ou as bienais do Rio de Janeiro e de São Paulo, e a feira de Guadalajara, no México, Pedro Sobral acredita que Portugal pode aproximar-se da área de negócios internacional "através da componente das conversas".

"Se neste primeiro ano vamos ter muito mais editores e livreiros, ou pessoas que querem entrar neste mundo, espero que mais para a frente consigamos englobar cada vez mais gente que possa discutir o que vão ser os próximos desafios", disse.

A programação completa estará disponível em book.apel.pt.