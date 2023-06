O que faz falta é “dicionarizar” a malta – e com urgência

Estamos sempre a aprender, é bem verdade. Um leitor, comentando a minha crónica da semana passada (“Maluquices das traduções de português… para português”), quis brindar-nos com uma revelação bombástica. Sabem o que levou à invenção do Acordo Ortográfico (AO90), essa peça sem antecedentes ou paralelo na história das línguas do mundo? Ele explica: “O que os marretas anti-AO90 nunca irão conseguir entender: é por causa deles que o AO90 existe. A ‘necessidade’ de uniformização ortográfica é uma reação [sic] ao discurso da ‘variedade’, da ‘riqueza’, da ‘diversidade’. É por causa do constante apontar das diferenças, da exaltação das ‘variantes’, do fedor das proclamações nacionalistas (de ambos os lados), que o AO90 foi inventado.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt