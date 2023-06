A velhice por Gonçalo M. Tavares habita O Fim

Naquela que aparenta ser uma sala de espera de um hospital, iluminada pelo branco que a caracteriza, uma velha, solitária e inerte, enceta o aclarar da condição de um velho. “Cada vez mais aborrecido com o tempo, um velho tem um cão que tem um nome e o nome é Morte; o velho ama o cão, mas pede que a Morte morra primeiro do que ele.” A frase contamina quem ali está – um jovem, uma grávida prestes a dar à luz, e um enfermeiro – e as quatro almas divagam sobre o desapego, a passagem do tempo, e o inevitável. O inevitável nasce d’A Velhice e transforma-se n’O Fim, peça que a companhia Momento – Artistas Independentes traz a cena esta sexta-feira e sábado (21h30) à Casa das Artes de Famalicão.

