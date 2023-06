Vagos com autocarros gratuitos para as praias

De Julho a Setembro, há transporte gratuito até aos areais de Vagos: da praia do Areão à do Labrego e Vagueira.

A Câmara Municipal de Vagos vai disponibilizar a toda a população do concelho autocarros gratuitos para as praias do concelho: Praia do Areão, Praia do Labrego e Praia da Vagueira.

"De 3 de Julho a 1 de Setembro, de segunda a sexta-feira, o Município de Vagos voltará a proporcionar aos munícipes a possibilidade de terem à sua disposição o transporte gratuito de autocarro para as praias do concelho", refere a Câmara.

Segundo esta autarquia do distrito de Aveiro, estarão disponíveis dois autocarros, sendo que um será destinado às freguesias a norte do concelho e o outro reservado para as freguesias situadas a sul.

O autocarro Norte servirá as localidades de Santo António, Santo André, Ouca, Soza, Vagos, Vagueira, Labrego e Areão.

Quanto ao autocarro Sul, este percorrerá as localidades de Ponte de Vagos, Santa Catarina, Covão do Lobo, Fonte de Angeão, Calvão e, também, Areão, Labrego e Vagueira.