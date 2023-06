Acelerador de progressões abrangerá trabalhadores a contrato nos hospitais

O Governo garantiu, nesta quarta-feira, que o acelerador de progressões também vai abranger os trabalhadores com contrato individual de trabalho (CIT) integrados nos hospitais de gestão empresarial do Serviço Nacional de Saúde (denominados hospitais EPE, de entidade pública empresarial). No final de uma reunião com os sindicatos, a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, afirmou que esse entendimento decorre “dos acordos colectivos de trabalho existentes” que equiparam estes trabalhadores aos que têm contrato em funções públicas.

Em causa está o mecanismo criado pelo Governo para compensar os funcionários públicos afectados pelo congelamento das progressões nos períodos de 2005 a 2007 e de 2011 a 2017, permitindo-lhes avançar na carreira com seis pontos em vez de dez.

A medida, prevista num diploma que foi negociado com os sindicatos, começa a aplicar-se em 2024 e destina-se aos trabalhadores com pelo menos 18 anos de serviço, abrangidos pelo sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP) ou por sistemas adaptados e que foram afectados pelos dois congelamentos.

Inicialmente, ficavam de fora dos trabalhadores que mudaram de carreira e os CIT, em particular os dos hospitais. Na semana passada, o Governo aceitou uma das propostas dos sindicatos, assegurando que os trabalhadores que mudaram de carreira serão incluídos no diploma. Agora, num comunicado divulgado nesta quarta-feira, a secretária de Estado da Administração Pública garante que “a medida terá ainda impacto nas entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde, por via dos acordos colectivos de trabalho existentes”.

De acordo com os relatos dos sindicatos, este entendimento não constará do diploma e Inês Ramires comprometeu-se a fazê-lo cumprir através de uma orientação conjunta da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), do Ministério das Finanças e da Secretaria de Estado da Administração Pública. Contudo, não foi esclarecido quando é que essa orientação será emitida e se chegará aos hospitais EPE no momento da entrada em vigor do diploma que aplica o acelerador aos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas a partir de 1 de Janeiro de 2024.

Por clarificar ficou também se este alargamento aos CIT dos hospitais abrangerá apenas as carreiras gerais (assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores) ou se visa também enfermeiros, médicos ou técnicos de diagnóstico e terapêutica que têm contratação colectiva.

Para Sebastião Santana, líder da Frente Comum, não há qualquer dúvida. “Beneficiam do acelerador todos os trabalhadores dos hospitais EPE abrangidos por contratação colectiva, nomeadamente carreiras gerais, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e, creio, médicos”, afirmou.

O PÚBLICO questionou o Governo sobre a abrangência da decisão e aguarda uma resposta.

Já a aplicação do acelerador apenas aos contratos individuais da saúde, deixando de fora outros sectores, justifica-se por ser a única área onde, segundo o Governo, foi encontrado um paralelo com o regime geral da função pública.

Os contratos individuais "têm uma miríade de enquadramentos", disse à Lusa a secretária de Estado.

“As carreiras em que foi encontrado paralelo foram unicamente na área da saúde", nos hospitais EPE, pois aí os acordos colectivos de trabalho "mandam replicar o desenvolvimento das carreiras do público a quem tem contrato individual de trabalho", acrescentou.

Inês Ramires anunciou ainda que, em 2024, 72 mil trabalhadores serão abrangidos pelo acelerador (de um total de 350 mil que serão abrangidos ao longo do tempo) por reunirem os seis pontos necessários para progredir, com um custo de 36,3 milhões de euros. Nestes números estão contemplados os trabalhadores da função pública abrangidos pelo diploma que foi negociado com os sindicatos e não inclui os CIT que venham a ser incluídos na medida.