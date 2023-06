Falta de talento de Meghan terá posto fim à parceria entre os Sussex e o Spotify

A falta de jeito de Meghan para conduzir um podcast, que incluiu conversas sobre os estereótipos que afectam as mulheres, terá sido a razão para o fim do acordo entre os duques de Sussex e o Spotify, segundo a opinião de um agente de Hollywood, que tem no portefólio da sua agência actores como Harrison Ford, os realizadores Joel e Ethan Coen ou o quarterback de futebol americano Jalen Hurts, que, recentemente, fez história depois de receber a extensão de contrato mais bem paga da NFL em toda a existência da organização.

O Spotify foi um dos grandes negócios para os Sussex. Pouco depois de terem anunciado a sua decisão de viver longe dos deveres da coroa britânica e dos holofotes dos tablóides do Reino Unido, mudando a sua residência para a Califórnia, EUA, veio a público o acordo milionário com o serviço de streaming de música, podcast e vídeo.

Os duques de Sussex assinaram, em 2020, um contrato no valor de dezenas de milhões de dólares (algumas fontes falam em 20, outras no dobro), tendo a estreia na plataforma ocorrido em Dezembro desse ano, com um especial de dois episódios, que contou com a presença do filho de ambos, na altura com 19 meses.

Depois, em Agosto do ano passado, Meghan surgiu à conversa com várias celebridades, historiadores e especialistas sobre a história dos estereótipos contra as mulheres, em Archetypes. Até que chegou a notícia do fim da parceria, em meados deste mês. “O Spotify e a Archewell Audio [empresa de produção de podcasts criada por Harry e Meghan] concordaram mutuamente em separar-se e estão orgulhosos da série realizada em conjunto”, refere o comunicado que informa a cisão, sem entrar em detalhes sobre o que levou as duas entidades a seguirem caminhos separados.

O Wall Street Journal adiantou que os motivos estarão relacionados com a baixa produtividade do casal, que, depois de ter assinado um contrato há quase três anos, apenas produziu uma série. Já executivo do Spotify Bill Simmons não teve meias palavras para descrever o casal no seu podcast: “vigaristas”.

“Eu gostaria de ter participado da negociação 'Meghan e Harry deixam o Spotify'”, disse Simmons. Os Vigaristas. Esse é o podcast que deveríamos ter lançado com eles. Tenho de me embebedar uma noite e contar a história do Zoom que tive com o Harry para tentar ajudá-lo com uma ideia de podcast. É uma das minhas melhores histórias... Que se lixem. Os vigaristas”.

Agora, um dos agentes de Hollywood de maior sucesso, Jeremy Zimmer, que fundou a United Talent Agency, apresentou outra explicação: a falta de talento de Meghan.

“Meghan Markle não tinha um grande talento [na área] áudio, ou sequer qualquer tipo de talento”, acusou o empresário durante o festival de publicidade em Cannes, França, citado pelo site Semafor, avaliando que “só porque és famoso não te torna excelente em coisa alguma”.