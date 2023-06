Naufrágios, migrantes e julgamentos

A curiosidade humana pelas histórias não cresce em proporção com a dimensão do sofrimento que elas retratam

Ao longo dos últimos dias, não faltou quem pusesse lado a lado a atenção despendida com o desaparecimento do submersível Titan e o naufrágio de uma embarcação sobrelotada com migrantes ao largo da costa da Grécia. Para muitos, a desmesurada atenção dada ao submarino turístico seria uma clara demonstração de como a humanidade em geral, e comunicação social em particular, tem os seus valores corrompidos, por não ligar à tragédia de centenas, enquanto se entrega com avidez a seguir o destino de um punhado de homens. Se lhe juntarmos o facto de uns serem desgraçadamente pobres e outros espantosamente ricos, então o pensamento dicotómico tem ainda mais espaço para singrar.