Governo aprova reorganização da Direcção-Geral do Património Cultural com criação de dois novos organismos

O Governo aprovou o programa para a reorganização da Direcção-Geral do Património Cultural, com a criação de duas novas entidades: a empresa Museus e Monumentos de Portugal e um instituto público para salvaguarda do património. A medida foi avançada esta quinta-feira na conferência de imprensa pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, após o Conselho de Ministros.

A Museus e Monumentos de Portugal ficará em Lisboa e "procurará ter um perfil de gestão empresarial", enquanto o segundo organismo ficará no Porto. Ambas ficarão em funcionamento efectivo no dia 1 de Janeiro de 2024. "Isto corresponde a uma nova ambição na política cultural que coloca o foco na experiência do visitante, na valorização do património e no envolvimento da sociedade", disse Adão e Silva.

O ministro esclareceu que a Museus e Monumentos de Portugal será uma empresa pública, mas com "grande abertura" para envolver privados. Um dos órgãos desta nova empresa será um conselho de curadores que terá representantes do sector privado, "precisamente para mobilizarmos mais recursos e mais investimento na cultura". "Não faz sentido que não possamos mobilizar mais recursos dos privados", considerou Adão e Silva.

Já o instituto público Património Cultural terá as funções de salvaguarda e conservação do património. É para ele que se transferirão grande parte das funções que, neste momento e até ao fim deste ano, pertencem às Direcções Regionais de Cultura. "São enormes responsabilidades e um volume de trabalho muito significativo", considerou o ministro: "Terão autonomia de decisão".

O Governo está reunido em Évora desde quarta-feira, até esta quinta-feira, e tem-se dedicado às "áreas da cultura, eficiência hídrica, saúde e infra-estruturas". Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, já tinha prometido uma "reorganização profunda do que é hoje a Direcção-Geral do Património Cultural [DGPC] " porque "foi um erro e é preciso corrigir os erros", disse o governante ao PÚBLICO.

Sem revelar o conteúdo dos diplomas que foram debatidos em Conselho de Ministros esta manhã, Adão e Silva disse que proporia um "virar da página" e discutiria também a transferência das responsabilidades das Direcções Regionais de Cultura​ (que serão extintas) para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. O ministro não esclareceu que organismo substituirá a ​DGPC.

Em Conselho de Ministros, o Governo também aprovou uma autorização de despesa para o Hospital Central do Alentejo no valor de 204,8 milhões de euros. As obras para este novo estabelecimento de saúde foram palco na quarta-feira de uma visita do primeiro-ministro António Costa e de Manuel Pizarro, ministro da Saúde. Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, adiantou em conferência de imprensa que o hospital ficará concluído em 2024.