Conselho de Ministros decide quinta-feira “reorganização profunda” do Património

O Conselho de Ministros desta quinta-feira vai ter em cima da mesa uma série de decretos-lei que propõem um “virar de página” no sector do Património. Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, não revela o teor dos diplomas que colocará à apreciação dos seus colegas de Governo reunidos em Évora, mas garante que promovem uma “reorganização profunda do que é hoje a Direcção-Geral do Património Cultural [DGPC]”, procurando corrigir “os retrocessos” que representou este organismo criado em 2011 pelo Governo de Pedro Passos Coelho.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt