Lisboa - Abu Dhabi: Etihad estreia rota directa

Há nova rota e nova companhia no aeroporto de Lisboa. Chegou a Etihad, companhia dos Emirados Árabes Unidos, com sede em Abu Dhabi, e estão garantidos voos até ao Outono, "pelo menos", como sublinha a Ana Aeroportos de Portugal, gerida pela Vinci.

A rota Lisboa - Abu Dhabi, iniciada no domingo, realiza-se três vezes por semana, com voos às terças, quartas e domingos.

A assegurar a operação, sublinha a Ana em comunicado, "um novíssimo Boeing 787-9 Dreamliner".

Foto A foto oficial da praxe na inauguração do voo da Etihad dr

A rota já tinha sido anunciada no início do ano, mas chegou agora revista e aumentada: é que estava planeada para operar num "curto período sazonal", até fins de Agosto, mas foi "prolongada até, pelo menos, Outubro".

“Conhecendo o mercado português como eu o conheço, estou encantado com a possibilidade do nosso novo voo directo poder potenciar o comércio e o turismo entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal", comentava, no anúncio da rota, o CEO da Etihad, Antonoaldo Neves, cujo conhecimento do mercado português, como o próprio destacava, se deve a ter sido presidente executivo da TAP por dois anos e meio (2018/2020).

Foto Piloto e co-piloto do voo inaugural e um "azulejo" comemorativo dr

Neves referia ainda que a rota permite aos passageiros portugueses mais alternativas de acesso aéreo ao "subcontinente indiano, China, Sudoeste Asiático e Austrália".