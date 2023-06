Os Simpsons previram desaparecimento do submarino Titan?

Não é verdade que os Simpsons tenham contado a história do desaparecimento do Titan. O episódio fala de uma exploração marítima que corre mal e de um navio afundado, mas as semelhanças terminam aí.

A publicação

O contexto

Depois do desaparecimento do Titan, o submersível que transportava cinco tripulantes e visitava o local onde estão os destroços do Titanic, no oceano Atlântico, vários fãs da família amarela mais famosa da TV, começaram a especular sobre os Simpsons terem feito mais uma "previsão". Desta vez, mencionam o episódio Homer's Paternity Coot (O galeão de paternidade de Homer, em português), como base da teoria.

"Não acredito que os Simpsons previram a situação do submarino do Titanic", escreveu um utilizador no Twitter. "Mais uma previsão dos Simpsons, agora com o submarino desaparecido, sério, essa série me assusta!", disse outro.

Os factos

Afirmar que o episódio O galeão de paternidade de Homer previu o desaparecimento do Titan exige algum esforço e imaginação.

No episódio da 17.ª temporada da série, originalmente no ar em 2006, Homer parte com Mason Fairbanks- homem que julga ser seu pai - numa viagem ao fundo do mar, em busca de um tesouro que está num navio afundado. Para chegar ao Piso Mojado, o navio em questão, Homer e Mason partem em pequenos submarinos individuais em busca do tesouro. Durante a viagem, Homer fica preso num coral e fica sem oxigénio. No entanto, é salvo pouco tempo depois.

Resumo

É falso que os Simpsons tenham previsto o desaparecimento do Titan. Para lá de envolver um submersível e a existência de um navio afundado, não existem quaisquer semelhanças entre o desaparecimento do Titan e o episódio da série de animação norte-americana. Nem o Piso Mojado é o Titanic.

O submersível de Homer não desaparece, o protagonista da série é salvo relativamente rápido, e o objectivo das duas viagens não é semelhante.