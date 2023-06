“A paz é uma flor frágil”, disse o Papa ao Presidente brasileiro

Francisco recebeu Lula da Silva e a mulher no Vaticano com a guerra da Ucrânia como pano de fundo. Chefe de Estado brasileiro agradeceu “a boa conversa sobre a paz no mundo”.

O Papa Francisco e o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, discutiram, esta quarta-feira no Vaticano, possibilidades de acabar com a guerra na Ucrânia, que se prolonga sem fim à vista desde que a Rússia invadiu o país vizinho a 1 de Fevereiro de 2022. No fim, o sumo pontífice ofereceu a Lula um baixo relevo em bronze com a frase em italiano: “A paz é uma flor frágil”.

“Estamos em tempo de guerra e a paz é muito frágil”, disse Francisco a Lula e à sua mulher, a socióloga Rosângela “Janja” da Silva, explicando a razão da oferta. Logo após a audiência, o Presidente brasileiro escrevia no Twitter: “Agradeço [a]o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo.”

Lula, que chegou na terça-feira a Itália para uma visita oficial cuja agenda incluiu, esta quarta-feira, encontros com o seu homólogo Sergio Mattarella e com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, tem procurado manter um discurso favorável à solução pacífica do conflito na Ucrânia, mas sem grande sucesso na obtenção de apoios que não venham do lado russo e dos seus aliados.

Agradeço o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo.



Francisco pretende, também ele, encontrar uma forma de sentar as duas partes em conflito à mesma mesa para negociar a paz e verá em Lula alguém capaz de abrir caminho para ele próprio ir a Moscovo discutir com o Presidente russo, Vladimir Putin, uma solução viável.

Lula e Miguel Díaz-Canel são dois dirigentes com que Francisco parece contar para desbravar o caminho difícil para a paz. Ao líder cubano, que recebeu em audiência na terça-feira, o Papa também ofereceu um símbolo pacifista ainda mais óbvio: uma obra em bronze representando uma pomba carregando um ramo de oliveira com a frase “Sede mensageiros da Paz”.

Muy grato reencuentro hoy con Su Santidad el Papa Francisco, a quien transmití el profundo cariño y deseos de plena recuperación del pueblo cubano.



O encontro com Lula e Janja durou 45 minutos e, segundo o relato da Santa Sé em comunicado, “houve uma troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica” da América do Sul, tendo sido também “abordados alguns temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a protecção do meio ambiente”.