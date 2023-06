Augusto Cabrita, Basil da Cunha e João Gonzalez: o Curtas Vila do Conde levanta o véu

Para a sua 31ª edição, que decorre entre 8 e 16 de Julho, o Curtas Vila do Conde vai expandir-se para lá do simples formato curto. O Curtas 2023, cujo programa completo foi apresentado esta manhã, dá honras de destaque ao lendário fotógrafo Augusto Cabrita (1923-1993), no centenário do seu nascimento, com um programa de filmes seus ligado ao projecto de restauro FILmar, ao mesmo tempo que oferece “carta branca” ao animador João Gonzalez, o criador de Ice Merchants. No mesmo movimento, exibe o documentário do brasileiro Kleber Mendonça Filho sobre o cinema e o seu Recife, Retratos Fantasmas, e abre a galeria Solar à veneranda artista multimédia americana Deborah Stratman, presença regular na competição experimental vila-condense.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt