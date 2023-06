Que música quer para o seu funeral? Andrea Bocelli e hinos das exéquias de Isabel II no top fúnebre

Pode parecer mentira a quem os conhece bem, mas um tema dos Monty Python era dos preferidos dos britânicos para funerais. Com alguma tristeza, saiu este ano do top mais fúnebre. Mas há novidades.

As tradições renovam-se e já ninguém acha estranho escolher uma música especial para tocar num funeral, seja pela família e amigos, seja por desejo expresso do próprio... No Reino Unido há até um top das canções preferidas para este delicado momento de despedida. No ano passado, entre as dez músicas mais populares para cerimónias fúnebres, entraram alguns dos hinos tocados no funeral de Isabel II, diz o maior agente funerário daquele país. Em primeiro lugar na lista, Time to Say Goodbye de Andrea Bocelli e Sarah Brightman.

E agora algo completamente diferente: uma constante entre as canções mais populares costumava ser Always look on the bright side of life, tema sarcasticamente sagrado dos Monty Python. Algo com Vê sempre o lado positivo da vida, canção escrita por um dos membros do grupo, Eric Idle, é cantada na comédia A Vida de Brian, uma parábola polvilhada de negro humor britânico entre a vida de Cristo e o Novo Testamento.

A canção é cantada no final do filme — polémico e acusado de blasfémias e heresias várias, pelos personagens crucificados e como forma de alegrar o pobre Brian. A escolha do tema para funerais parece dar ainda mais ímpeto ao conceito de humor britânico.

Embora se mantenha muito requisitada (também é muito cantada em estádios e outras festas...), a canção dos Monty Python sai este ano do top da Co-op Funeralcare. E isto que a empresa de agências funerárias analisou as canções escolhidas para cerca de 93 mil funerais no Reino Unido.

Destacam-se os hinos All Thing Bright and Beautiful e Abide With Me, que entram pela primeira vez para a lista em mais de sete anos, graças ao funeral da monarca mais longa da história britânica, onde foram tocadas canções semelhantes.

“Dois dos hinos que foram interpretados no funeral da rainha, The Lord’s My Shepherd e The Day Thou Gavest, Lord, is Ended, foram pedidos mais vezes ao longo do último ano”, avançou o porta-voz da empresa, citado pelo The Guardian.

A contrastar com a solenidade do hino, as canções no pódio, embora mais leve na forma, são também compostas por letras muito sentidas, casos do clássico My Way na versão de Frank Sinatra, que ocupa o segundo lugar, ou Supermarket Flowers de Ed Sheeran, o tributo do cantor à sua avó, na terceira posição.

A liderança, porém, é de Bocelli com a canção escrita pelo compositor italiano Francesco Sartori, que substituiu You’ll Never Walk Alone de Gerry and the Pacemakers.

Para os ritos finais do funeral, as escolhas foram arrojadas: de Bat Out of HellI de Meat Loaf a Another One Bites the Dust dos Queen. E é de assinalar ainda êxitos como I’ll Be Missing You de Diddy, Only Fools and Horses ou Match of the Day, ambos celebrizados na televisão.

As canções são normalmente escolhidas pelas famílias, ainda que a agência funerária não acredite que correspondam verdadeiramente ao desejo dos falecidos. Como tal, perguntaram aos membros da empresa que músicas gostavam de ter na banda sonora do seu funeral. As respostas variaram entre Jerusalem de Hubert Parry e What a Wonderful World de Louis Armstrong. Nenhuma destas está, actualmente, no top das favoritas, mas ficam as dicas dos profissionais.

Quer escolher a sua canção funerária?

“Cada elemento de um funeral é uma escolha muito pessoal e encorajamos a que [as pessoas] sejam mais directas quanto aos desejos para esse dia”, incentivou Gill Stewart, director da Co-op Funeralcare. Deixe claro o que quer “quando a hora chegar”, aconselha, lembrando que a música é um passo “simples” por onde começar. E em Portugal, que canções seriam as mais escolhidas? No país do fado, decerto muitos lamentos da canção nacional estariam no top.

Afinal, se todos temos uma banda sonora para a nossa vida, também podemos ter uma banda sonora para depois da nossa morte. Sabendo-se já, claro, que a música escolhida ficará para sempre ligada pelos presentes no funeral à despedida final. Um eterno adeus musical.