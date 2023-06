Look at Porto: sobrevoar a cidade em 5D na companhia de um dragão

Look at Porto

"Aqueles que acreditam que as melhores vistas sobre o Porto moram em Vila Nova de Gaia ganharam a partir desta semana mais um argumento de peso." No Largo Joaquim Magalhães inaugurou um espaço munido de tecnologia 5D quedos permite "ganhar" asas e "voar" sobre o rio Douro e sobre alguns dos locais mais emblemáticos do Porto — na companhia de um dragão.

A empresa garante que os utilizadores desta tecnologia sentirão "até os ventos nortenhos e os salpicos das águas que banham a cidade", entre outros efeitos especiais que “saltam” do filme tridimensional com a duração de dez minutos.

Com a assinatura da Eventline, que tem vindo a desenvolver diversos projectos na área turística e cultural no Porto e Norte de Portugal, o espaço Look at Porto foi desenhado para resultar numa “experiência imersiva inesquecível”. O projecto está idealizado para turistas, nacionais e estrangeiros — daí o áudio do filme estar disponível também em inglês, francês, espanhol e alemão.

Foto A banda sonora é de Manuel Cruz Look at Porto

As rotas aéreas servem de fio condutor a este "novo cartão de visita" do Porto que nos transporta pela Livraria Lello, pelo Palácio da Bolsa, o Teatro Nacional S. João, a Estação de S. Bento e as Caves do Vinho do Porto. Estas são apenas algumas das “paragens” da jornada, com uma breve passagem pelo Alto Douro Vinhateiro.

A banda sonora deste filme é da responsabilidade de Manuel Cruz, vocalista dos Ornatos Violeta.

O “cockpit” do Look at Porto tem capacidade para 18 pessoas por sessão, sendo que o espaço é igualmente servido por uma zona de cafetaria/bar e uma loja.