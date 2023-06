“Há um buraco negro na utilização de recursos hídricos em Portugal”

A protecção dos solos e o aumento da capacidade de retermos água são medidas imprescindíveis para enfrentar as alterações climáticas, diz geógrafa, no Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca.

Geógrafa há mais de quatro décadas, Maria José Roxo é professora catedrática na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e especializou-se no estudo da desertificação dos solos. Conhecedora profunda da região do Baixo Alentejo, graças ao trabalho que faz desde 1988 no Centro Experimental de Erosão de Solos de Vale Formoso, a investigadora é testemunha da continuada degradação dos solos do país e especialmente daquela região, onde a agricultura intensiva tem acelerado o problema. “O solo está na base de tudo aquilo que são as necessidades humanas”, alerta. Sem ele, a água não é retida, a biodiversidade reduz-se, a produção agrícola piora e a luta contra as alterações climáticas fica dificultada. Mas há muito a fazer, e a primeira coisa é “reduzir consumos”.