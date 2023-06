Aluno indiciado por tentativa de homicídio após agredir professor

Jovem de 16 anos agrediu professor com um ferro numa escola em Felgueiras. Aguardará o desfecho do processo em casa com vigilância electrónica.

Um aluno que agrediu um professor em contexto de sala de aula foi indiciado na passada terça-feira pelo Juiz de Instrução Criminal de Penafiel, no distrito do Porto, pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada. O jovem ficou obrigado a permanecer na habitação, com vigilância electrónica, e está proibido de contactar, por qualquer meio, com a vítima e com as testemunhas da agressão.

O aluno foi presente a primeiro interrogatório judicial na terça-feira, de acordo com informação publicada no site da Procuradoria-Geral Regional do Porto.

De acordo com a informação partilhada por aquela entidade judicial, "a aplicação destas medidas sustentou-se na existência dos perigos de perturbação do inquérito, continuação da actividade ilícita e de perturbação da tranquilidade e paz públicas".

O Jornal de Notícias adiantou nesta quarta-feira que a decisão se refere ao jovem, de 16 anos, que na semana passada ameaçou e agrediu um professor com um ferro, na Escola Básica de Lagares, em Felgueiras. O PÚBLICO pediu a confirmação desse facto à Procuradoria-Geral da República e está a aguardar resposta. Segundo o mesmo jornal, em interrogatório judicial, o aluno reconheceu perante o juiz que tinha agredido o docente na cabeça com um ferro, mas quis fazer crer que apenas o queria assustar.