Aluno agrediu professor com um ferro numa escola de Felgueiras

Agressão de estudante de 16 anos deixou o docente com “ferimentos graves”.

Um aluno de 16 anos agrediu esta segunda-feira um professor de 46 anos, com um ferro, numa escola do concelho de Felgueiras, distrito do Porto, provocando-lhe "ferimentos graves", disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Segundo a autoridade policial, a ocorrência foi registada às 10h15 e o alegado agressor frequentava o ensino especial, tendo sido "localizado e identificado".

O professor foi transportado de ambulância para o hospital de Penafiel com uma "ferida profunda na cabeça" e hematomas nos membros superiores e inferiores, de acordo com o comandante dos Bombeiros de Felgueiras, Júlio Pereira.

Segundo a GNR, o tutor foi informado do sucedido e da elaboração do auto de notícia.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, contactar a direcção da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Lagares, onde se registou a ocorrência. Junto do hospital também não foi possível obter esclarecimentos sobre o estado de saúde do docente.

Homem fere aluno de 15 anos em Almada

Esta segunda-feira fica marcada por outro incidente em ambiente escolar. Um homem de 30 anos, com uma faca, saltou o gradeamento da Escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes, no Laranjeiro, ameaçou um funcionário e feriu, sem gravidade, um aluno de 15 anos que tentava contê-lo.

O indivíduo foi detido pela PSP.