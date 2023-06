Universidade de Coimbra exibe teatro sobre algoritmos da epilepsia

A Universidade de Coimbra (UC) vai exibir, de 28 de Junho a 2 de Julho, uma peça de teatro original sobre algoritmos de inteligência artificial (IA) para a previsão de crises epilépticas.

O projecto, desenvolvido por investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, em colaboração com a companhia de teatro Marionet, intitula-se O Algoritmo da Epilepsia.

"Com este projecto pretendemos explicar às pessoas os ritmos da ciência, desmistificar a inteligência artificial e mostrar o seu papel na sociedade", salientou o coordenador e docente Mauro Pinto, citado num comunicado da instituição.

Segundo o investigador, o objectivo é "melhorar a qualidade de vida dos doentes". "Estamos muito focados no lado da pessoa, por mais que tenhamos uma visão científica e algorítmica o importante é a pessoa. Queremos dar vida, voz e palco a quem tem a doença", sublinhou.

Para Francisca Moreira, directora de produção da Marionet, o projecto "pretende despertar a consciência do público para a epilepsia". "Nós próprios não tínhamos muito conhecimento sobre a doença e acreditamos que talvez muita gente também possa não ter, e ao ver este espectáculo vão ficar com uma ideia", assegurou.

Salientando que o objectivo daquela companhia de teatro é "sempre levantar questões e pôr as pessoas a pensar", a responsável frisou que, neste caso, se trata de "colocar as pessoas a pensar sobre o que é isto da epilepsia, o que são os algoritmos, como funciona e como devia funcionar".

Nos últimos 15 anos, a Marionet tem exibido peças teatrais baseadas na investigação e ciência produzida pela UC, interagindo com investigadores e docentes durante o processo criativo.

"Desta vez, toda a equipa artística teve aulas com o docente do DEI [Departamento de Engenharia Informática] sobre IA, algoritmos e epilepsia. Os artistas tiveram também a oportunidade de conversar com doentes e com a equipa médica da Unidade de Monitorização de Epilepsia e do Sono (UMES) do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC), que integra o projecto".