Contrato com Vladimir Pliassov que reitoria dizia desconhecer afinal teve aprovação do vice-reitor

A contratação a título gracioso do professor de Russo Vladimir Pliassov foi autorizada pela reitoria da Universidade de Coimbra, segundo demonstra a cópia do contrato assinado a que o PÚBLICO teve acesso. Apesar de a universidade ter reforçado, num esclarecimento enviado a 26 de Maio, que a continuidade do antigo professor tinha sido garantida “sem o conhecimento da reitoria”, o contrato assinado em Agosto de 2022 para o presente ano lectivo foi autorizado por um despacho do vice-reitor Luís Neves, a quem cabem as competências de recursos humanos da reitoria da Universidade de Coimbra – competências delegadas pelo próprio reitor, Amílcar Falcão.

