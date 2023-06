Onda de calor no São João traz seca e tempo tórrido como não havia desde 2017

É uma conjunção de factores como não se regista em Portugal desde 2017. Em vésperas de São João, o país estará na rota de uma língua de ar quente vinda do Norte de África que, com o desaparecimento das baixas pressões atmosféricas sobre o Mediterrâneo, causará, a partir do fim da próxima semana,​ uma onda de calor com temperaturas até 10.ºC acima dos valores médios.

