Aviso amarelo em 12 distritos por causa da chuva e trovoada

Doze distritos do Norte e Centro estão desde as 12h desta segunda-feira com aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros e trovoadas, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso, que se vai prolongar até às 21h desta segunda-feira, visa os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

O IPMA justifica este alerta por se preverem aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, e eventualmente rajadas de vento também fortes.

Este aviso amarelo significa uma situação de risco para determinadas actividades dependentes das condições meteorológicas.

Para terça-feira, o instituto prevê novamente períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões norte e centro, e vento de noroeste, por vezes forte nas terras altas. É ainda esperada uma pequena descida da temperatura máxima