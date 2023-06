A nossa espécie aventurou-se pelas florestas na Ásia há mais de 80 mil anos

Há pelo menos 233 mil anos que os primeiros humanos anatomicamente modernos começaram a ocupar o Leste de África. Este terá sido o ponto de partida para a grande globalização do Homo sapiens para fora de África: primeiro para o Médio Oriente, depois para o restante continente asiático, para a Oceânia, para a Europa e, por fim, a América. Nomeadamente, no caminho para a Austrália, o percurso historicamente idealizado era à beira-mar – seguindo a costa como trajecto de migração. No entanto, ao contrário do que pensávamos, há aproximadamente 80 mil anos já havia humanos modernos, a nossa própria espécie (Homo sapiens), a atravessar o Sudeste asiático através das florestas e junto aos rios interiores do continente.

