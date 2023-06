Preparados para um novo modelo de gestão do Parque de Montesinho?

Plano está agora em consulta pública e prevê um investimento superior a 64,6 milhões de euros nesta área protegida. A maior fatia destina-se à promoção do território, mais de 46 milhões de euros.

O novo plano de gestão do Parque Natural de Montesinho, dividido pelos concelhos de Bragança e Vinhais, encontra-se em consulta pública até 07 de Julho, período durante o qual os interessados podem apresentar sugestões e reclamações.

O anúncio foi publicado esta terça-feira em Diário da República com a indicação de que, desde 12 de Junho e durante 20 dias úteis, está aberto o período destinado à participação dos interessados em consultar e dar contributos sobre o Plano de Co-gestão do Parque Natural de Montesinho.

O Parque Natural de Montesinho foi criado há 44 anos e vai, pela primeira vez, ter um modelo de co-gestão em que, além do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), estão representadas outras entidades, nomeadamente os municípios.

Há mais de um ano que uma comissão iniciou o trabalho de preparação, nomeadamente com a auscultação de vários agentes e representantes das comunidades locais, para a elaboração do plano que está agora em consulta pública e prevê um investimento superior a 64,6 milhões de euros nesta área protegida.

Da consulta pública agora em curso saíra a proposta final do plano de gestão, que estava inicialmente previsto estar concluída e aprovada em Dezembro de 2022 para começar a vigorar em 2023.

A maior fatia do investimento destina-se à comunicação e promoção do território, mais de 46 milhões de euros, de acordo com a proposta em discussão pública, acessível nas páginas electrónicas das câmaras de Bragança e Vinhais.

Entre as prioridades elencadas encontram-se a execução de um protocolo de colaboração técnica e financeira entre o Fundo Ambiental ICNF e Câmara de Bragança, criar ou reabilitar infra-estruturas de lazer e visitação, um programa de investigação internacional de Montesinho, uma rede de rotas e percursos, melhoria dos ecossistemas ou das redes de abastecimento de água às populações do parque.

A primeira proposta para a nova gestão do parque foi apresentada em Abril de 2022 e gerou críticas por na comissão de co-gestão, que será o órgão decisório, não ter representantes das 28 freguesias dos dois concelhos, que abrangem as 88 aldeias e oito mil habitantes desta área protegida, que ao longo dos últimos anos se têm queixado de ser esquecidos pela direcção do parque.

Foto Parque Natural de Montesinho Nelson Garrido

As críticas intensificaram-se nos últimos anos com a ideia prevalecente de que o parque se tornou sinónimo de restrições e repressão, nomeadamente as coimas por práticas como cortes de árvores.

A proposta para o novo modelo de co-gestão contempla três órgãos, um Conselho Estratégico de natureza consultiva com 20 instituições, entre eles um representante das juntas de freguesia, a Comissão de Gestão, que será quem toma as decisões, e uma estrutura de apoio, com técnicos para operacionalizar as decisões.

A Comissão de Co-gestão será o principal órgão presidido pelo presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, e pelo presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes, em substituição.

Da comissão fazem também parte o ICNF, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas, O Instituto Politécnico de Bragança, a associação florestal Arbórea, a associação ligada ao burro de Miranda, para o Estudo e Protecção do Gado Asinino (AEPGA), em representação das associações ambientalistas, e a Azimute, uma associação de Bragança ligada aos desportos de aventura, juventude e ambiente.

