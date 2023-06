Festas de Lisboa: metro até às 3h, carros e autocarros com acessos condicionados

A noite de 12 para 13 de Junho é o momento das Festas de Lisboa por excelência, quando os bairros da cidade se juntam para desfilar pela Avenida da Liberdade nas tradicionais marchas populares e a capital se enche de arraiais para celebrar o Santo António. Mas, ainda antes de as festas arrancarem, circular pela cidade, sobretudo de automóvel, obrigará a algumas alterações.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) já fez saber que, esta segunda-feira, o acesso ao centro da cidade e aos espaços dos arraiais estará condicionado, de forma a "permitir a circulação de pessoas nos diversos locais de festividades e diversão". Ora, tal implicará alguns cortes de trânsito, logo a partir das 18h na Avenida da Liberdade, onde decorrerá o tradicional desfile das marchas populares.

O trânsito estará, assim, encerrado a partir das 18h entre o Marquês de Pombal, avenidas António Augusto de Aguiar e Fontes Pereira de Melo e Rua Braamcamp, ficando assegurada a circulação para transportes públicos nos corredores Bus entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar.

A Avenida da Liberdade estará também interdita ao trânsito entre o Marquês de Pombal e os Restauradores, bem como os seus atravessamentos, incluindo a Rua Alexandre Herculano. O acesso pela rotunda exterior entre a Rua Joaquim António Aguiar até à Avenida da Liberdade estará também cortado. Será, igualmente, isolada a Rua Braamcamp e a Rua Duque de Palmela. E também a circulação de transportes públicos estará condicionada.

No entanto, os condicionamentos de trânsito vão estender-se a outras zonas da cidade, nomeadamente junto ao rio, na Avenida Infante Dom Henrique, com a interdição da circulação automóvel entre as avenidas Mouzinho de Albuquerque e a Ribeira das Naus.

O trânsito estará ainda cortado na Rua de Santa Apolónia, Rua do Mirante, Largo Doutor Bernardino António Gomes (Pai), Campo de Santa Clara, Rua do Paraíso, Rua dos Remédios, Rua do Jardim do Tabaco, Largo do Chafariz de Dentro, Rua Terreiro do Trigo, Rua Cais de Santarém, Rua dos Arameiros, Rua dos Douradores, Praça da Figueira, Calçada de Santo André, Rua dos Lagares, Calçada do Carmo, Avenida Ribeira das Naus, Rua do Arsenal e Rua do Alecrim.

Na Baixa, os que pretenderem seguir em direcção à Sé de Lisboa não poderão fazê-lo via Largo da Madalena nem via Largo Adelino Amaro da Costa.

Haverá ainda condicionamentos na Praça do Martim Moniz, na Rua Cintura do Porto de Lisboa, entre o Cais do Sodré e o Cais do Gás, e na Avenida 24 de Julho. E restrições à circulação automóvel no Príncipe Real, no Chiado e Bairro Alto, na Penha de França e Graça, locais onde tradicionalmente decorrem vários arraiais.

Metro e autocarros reforçados

Com estes condicionamentos de trânsito serão muitos os que optarão — e é também essa a recomendação da PSP — por dirigir-se para o centro da cidade de transportes públicos. O Metropolitano de Lisboa irá circular até às 3h nas linhas Verde e Azul, com excepção da estação Avenida, que fechará perto das 00h30 por "questões de segurança", informa a empresa. As linhas Amarela e Vermelha funcionarão no horário habitual, ou seja, até cerca da 1h da madrugada.

O Metro recomenda ainda que quem não tem passe compre antecipadamente a viagem de regresso nas máquinas de venda automática existentes nas estações para evitar a formação de filas.

A Carris, que assegura o transporte rodoviário em Lisboa, também anunciou que irá reforçar o serviço entre a meia-noite e as 6h da manhã do dia 13 de Junho, nomeadamente nas carreiras nocturnas 201, no percurso Cais do Sodré – Algés, 207, entre o Marquês de Pombal e o Lumiar, e o 210 entre Santa Apolónia e a Estação do Oriente.

A par disso, a circulação de algumas carreiras será também afectada por causa das festividades, como as carreiras 706,727,774 e 25E, que circulam pela freguesia da Estrela. Já na próxima madrugada, devido aos ensaios das Marchas Populares, haverá alterações na carreira 207 (Cais Sodré - Fetais) na zona do Marquês de Pombal e do Príncipe Real. Durante o dia estão também previstos vários condicionamentos à circulação de transporte público nestas zonas.

Reforço do policiamento

O Cometlis garantiu também que o policiamento será reforçado nesta noite, em particular nos bairros históricos. A PSP alerta ainda para o facto de o "elevado aglomerado de pessoas" poder propiciar a "prática de alguns crimes que podem ser evitados" e deixa algumas recomendações para quem pretende participar nas festividades, nomeadamente a utilização de transportes públicos e o cuidado para não transportar objectos de valor.

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP apela às pessoas que se desloquem às festas da cidade, que adoptem um comportamento cívico e responsável, contando com a sua colaboração para comunicar à polícia qualquer situação que possa perturbar a segurança e ordem públicas", refere esta polícia em comunicado.