Começou a contagem decrescente: Lisboa volta a encher-se de arraiais e espectáculos

O mês de Junho traz, como é habitual, as Festas de Lisboa e a cidade já está em preparativos. O programa de celebrações, apresentado esta quarta-feira pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e pelo presidente da Empresa de Gestão de Equipamento e Animação (EGEAC), Pedro Moreira, terá o seu arranque no Terreiro do Paço, às 22h de 1 de Junho, com um concerto com Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Conan Osiris e Marta Ren​

Já se contam pelos dedos das mãos os dias que faltam para a cidade se encher de música, arte e animação. A agenda das Festas de Lisboa conta com 40 eventos e 16 arraiais que prometem animar a capital no próximo mês.

A tradição mantém-se e, por isso, o destaque maior do programa será no dia 12, com a celebração dos Casamentos de Santo António, na Sé de Lisboa e no Salão Nobre dos Paços do Concelho, assim como o desfile das Marchas Populares.

pdf Programação das Festas de Lisboa de 2023 Descarregar

Este ano, “Menino Parque Mayer”, de Carlos Leitão, é o tema de inspiração. As exibições das marchas no Pavilhão Altice Arena vão decorrer nos dias 2, 3 e 4 de Junho. Depois, no dia 12 à noite, véspera de Santo António, são esperados 2 mil marchantes a descer a Avenida da Liberdade com coreografias e figurinos a rigor mas há espaço para todos os que quiserem juntar-se à festa e saborear o típico cheiro a sardinha assada nessa longa noite de Lisboa.

Muita música

A abrir e a encerrar o primeiro mês deste Verão, os dois concertos à beira-Tejo são de entrada livre. No dia 1, a partir das 22h, o Terreiro do Paço recebe Canções de Uma Noite de Verão, um espectáculo dedicado aos maiores êxitos de música pop/rock portuguesa, na voz de Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Conan Osiris e Marta Ren. Os artistas serão acompanhados pela Orquestra Pop Portuguesa e orientados pelo Maestro Jan Wierzba, sob a direcção artística de Luis Varatojo. No final, é esperada uma interpretação comum, com fogo-de-artifício a projectar a luz do palco para o céu da noite.

Já no dia 30, o jardim da Torre de Belém será o palco de Miguel Araújo (autor de êxitos como Anda Comigo ver os aviões ou Quem és tu miúda), Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka. A noite intitulada Dança de um Dia de Verão é longa mas o início tem hora marcada para as 22h.

As noites de Fado no Castelo de São Jorge regressam igualmente com concertos inéditos, onde a música tradicional portuguesa se funde com as sonoridades contemporâneas - dia 16, com Sara Correia e Stereossauro e, dia 17, com Katia Guerreiro, acompanhada do rapper Jaca, ambos às 21h30.

Para os fãs de música clássica, há um Concerto Sinfónico de Verão, no dia 29 de Junho, que leva ao jardim da Torre de Belém 100 vozes do Coro do Festival de Verão e a Sinfonietta de Lisboa, guiadas pelos maestros Paulo Lourenço e Cesário Costa.

As Festas de Lisboa incluem ainda a celebração do 5º aniversário do LU.CA - Teatro Luís Camões, os 135 anos do nascimento de Fernando Pessoa, o espectáculo de música teatral 100 Amália, no Teatro São Luiz, e visitas guiadas ao Museu Bordalo Pinheiro. Em Junho, a panóplia de espaços culturais, dispersos por toda a cidade, tem propostas de cinema, teatro, gastronomia, literatura, dança, fotografia, pintura, DJ e actividades para todas as idades, a maioria delas com entrada gratuita.

Toda a programação pode ser consultada aqui.

Texto editado por Ana Fernandes