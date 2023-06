O Presidente da República escolheu o Peso da Régua para assinalar o dia de Portugal em território nacional. Antes, as celebrações passaram pela África do Sul.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou neste sábado, no Peso da Régua, "cidade europeia do vinho", que todos os 10 de Junho evocamos passados e sonhamos "novos futuros". Desta vez, fazemo-lo de "forma diferente", numa cidade que nem é capital de distrito nem cabeça de diocese.

No início do seu discurso para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o Presidente da República quis deixar uma primeira palavra sobre o retrato do Portugal que queremos. "Porque queremos que os nossos interiores sejam tão importantes quanto as Lisboas, os Portos, as Coimbras" e outras sedes de distrito e regiões autónomas que foi referindo. "Iguais na lei, iguais na esperança do futuro."

"Todos os dias 10 de Junho sabemos que por entre alegrias e tristezas estamos a fazer Portugal", começou por dizer Marcelo. "Somos 10 milhões cá dentro, mas valemos por muitos mais", disse depois, para dar conta da influência de Portugal no mundo, com a quinta língua mais falada e a segunda mais usada no digital. Mas, acrescenta: "De que nos serve a influência externa, se dentro de portas temos problemas por resolver? Se temos mais pobreza do que riqueza, mais desigualdade do que igualdade?”

O enólogo João Nicolau de Almeida, presidente da comissão organizadora das comemorações, foi o primeiro a discursar e referiu-se à "dificuldade crónica com fortes amarras ao passado" que tem criado obstáculos à evolução do Douro. Ao falar sobre a “desertificação do interior” e sobre a falta de “mão-de-obra” que se faz sentir na altura das vindimas, Nicolau de Almeida deixou um desafio a Marcelo: “Senhor Presidente, faço uma sugestão: mude o 1o de Junho, para 10 de Setembro”. Atendendo à quantidade de gente que se deslocou à Régua para esta festa, não faltará ajuda para as vindimas.

A seguir ao almoço, há ainda alguns momentos de celebração noutros pontos desta cidade do interior: no Cais da Régua, no auditório municipal e no Jardim da Alameda dos Capitães, onde os festejos terminarão com um concerto e com a condecoração de três bandas militares.

A vaia a Galamba

Na sexta-feira, à chegada à cidade, o chefe de Estado deixou a nota de que os seus discursos do 10 de Junho são "sempre sobre o país, nunca sobre os acontecimentos do dia-a-dia".

Apesar desse alerta e dessa tentativa de separar as águas, um dos momentos que causou mais agitação foi a chegada de João Galamba ao local onde decorrem as cerimónias. O ministro das Infra-Estruturas foi vaiado após ter sido o último dos três ministros anunciados aos microfones da cerimónia.

Depois da referência ao nome da ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, e o do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o nome de João Galamba gerou palavras como “vergonha e vai trabalhar para a tua terra”. Já a chegada de António Costa foi recebida com algum entusiasmo, menos do que a do Presidente da República.

