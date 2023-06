Douro, um retrato da nossa indiferença

Quem viajar pelo Douro nesta Primavera achará que o progresso já chegou e o futuro mora ao lado. Os barcos que cruzam o rio, os hotéis cheios de estrangeiros ou a proliferação de restaurantes de chef escondem, no entanto, uma realidade bem mais deprimente. O Douro que gera mais de metade da energia hidroeléctrica do país, que cria e exporta dois vinhos de classe mundial, o Douro do Património Mundial que a cada ano é visitado por mais de um milhão de turistas é uma região pobre. E é pobre porque é imobilista como o país, porque desbarata os seus recursos. É-o também porque está na órbita de um poder central sempre mais preocupado em assobiar para as árvores, cativar receitas ou varrer o lixo para debaixo do tapete do que encarar de frente as reformas que é preciso fazer.

